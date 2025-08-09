Фермойлен отреагировал на двухминутное превосходство над Клебо на лыжероллерном фестивале
Австриец Мика Фермойлен, ставший победителем 15-километрового масс-старта на лыжероллерном фестивале Blink-2025, прокомментировал последнее место в гонке пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Норвежец занял 25-е место, проиграв лидеру более двух минут.
«Не думаю, что он будет отставать от меня на две минуты в Руке на первом этапе Кубка мира. Вероятно, он довольно быстро восстановит форму. Не удивлюсь, если в итоге он одержит там победу», — приводит слова Фермойлена Dagbladet.
Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.
