Фермойлен отреагировал на двухминутное превосходство над Клебо на лыжероллерном фестивале

Австриец Мика Фермойлен, ставший победителем 15-километрового масс-старта на лыжероллерном фестивале Blink-2025, прокомментировал последнее место в гонке пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Норвежец занял 25-е место, проиграв лидеру более двух минут.

«Не думаю, что он будет отставать от меня на две минуты в Руке на первом этапе Кубка мира. Вероятно, он довольно быстро восстановит форму. Не удивлюсь, если в итоге он одержит там победу», — приводит слова Фермойлена Dagbladet.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.