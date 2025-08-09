Скидки
«Я не мог продержаться больше 7 кругов». Нортуг — о сходе с масс-старта на фестивале Blink

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался по поводу своего схода с 15-километрового масс-старта на лыжероллерном фестивале Blink-2025 в Норвегии.

«Всё прошло быстро. Я был не в состоянии продержаться больше шести-семи кругов, и думаю, что Йоханнес Клебо тоже. Так что я думаю, что всё просто произошло слишком быстро», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо занял последнее, 25-е место, проиграв победителю, австрийцу Мике Фермойлену более двух минут.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит в Норвегии с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.

