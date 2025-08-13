Скидки
«У нас не было времени этим заняться». Клебо рассказал о подготовке к свадьбе

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо рассказал, на какой стадии находится подготовка к свадьбе с его невестой Перниллой Досвик. В июне 2025 года лыжник сделал предложение своей давней возлюбленной.

«Я бы хотел сказать, что мы уже занялись подготовкой, но сразу после того, как это произошло, я уехал на три-четыре недели. Так что у нас, по сути, не было времени этим заняться. Думаю, это станет нашим осенним проектом. Попробуем определиться с датами, с тем, что мы хотим и чего желаем. Со временем, надеюсь, будет больше ясности и планов.

На данный момент я понятия не имею и ничего не знаю. Мы ещё до этого не дошли. Лето и начало августа были очень насыщенными. Думаю, всё немного успокоится, когда мы поедем на сборы в горы. Пернилла будет со мной на части этого сбора, так что, надеюсь, у нас появится больше времени, чтобы заняться такими вещами», – приводит слова Клебо Dagbladet.

