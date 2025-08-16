«Эра коротких волос». Дарья Непряева показала свою новую причёску
Действующая обладательница Кубка России по лыжным гонкам, представительница Республики Татарстан Дарья Непряева разместила пост в социальных сетях, показав свою новую причёску.
Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой
«Эра коротких волос», — подписала фото Непряева.
23-летняя Непряева — чемпионка России по лыжным гонкам 2025 года (в командном спринте), трёхкратный бронзовый призёр Всероссийской спартакиады 2024 года в классическом спринте, эстафете и командном спринте свободным стилем, чемпионка мира среди юниоров 2022 года в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 5 км, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2022 года в эстафете.
