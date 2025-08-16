Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Эра коротких волос». Дарья Непряева показала свою новую причёску

«Эра коротких волос». Дарья Непряева показала свою новую причёску
Комментарии

Действующая обладательница Кубка России по лыжным гонкам, представительница Республики Татарстан Дарья Непряева разместила пост в социальных сетях, показав свою новую причёску.

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

«Эра коротких волос», — подписала фото Непряева.

23-летняя Непряева — чемпионка России по лыжным гонкам 2025 года (в командном спринте), трёхкратный бронзовый призёр Всероссийской спартакиады 2024 года в классическом спринте, эстафете и командном спринте свободным стилем, чемпионка мира среди юниоров 2022 года в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 5 км, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2022 года в эстафете.

Материалы по теме
Фото
Российская лыжница Анастасия Прокофьева объявила о беременности
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android