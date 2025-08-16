Скидки
Чемпион мира по горнолыжному спорту Урс Леманн назначен генеральным директором FIS

Чемпион мира по горнолыжному спорту Урс Леманн назначен генеральным директором FIS
56-летний швейцарец Урс Леманн назначен на должность генерального директора Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С 2021 по 2024 год он входил в состав Совета FIS.

«Развивая наше весьма эффективное сотрудничество, мы решили объединить усилия, чтобы вести FIS в будущее», — приводит слова Леманна пресс-служба FIS.

«Укрепление нашего с Урсом лидерства является важным шагом на пути к созданию наилучших возможностей для решения основных задач, которые нам предстоит решить в ближайшие годы», — сказал президент FIS Йохан Элиаш.

Урс Леманн был профессиональным спортсменом-горнолыжником. В 1993 году он стал чемпионом мира по скоростному спуску, а в 1997-м завершил карьеру. В 2008 году возглавил Федерацию лыжных видов спорта Швейцарии, проработав на этом посту 17 лет.

