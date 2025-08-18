Скидки
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон не примет участия в сборах с лыжной сборной Швеции в Валь-ди-Фьемме

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон рассказала, что не примет участия в сборе шведской сборной в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Я часто замечала, что участие в тренировочном лагере на большой высоте требовало от меня большего, чем то, чем я получаю в итоге. В предыдущие годы я проводила время на высоте и действительно пыталась дать этому виду подготовки шанс, но на самом деле я чувствую, что не получаю того, чего хочу от этих тренировок на высоте. Поэтому я решила расставить другие приоритеты», – приводит слова Андерссон Nordic Magazine.

Отмечается, что Эбба Андерссон присоединится к стажировке в команде Engcon, которая специализируется на тренировках на длинные дистанции. Андерссон подписала контракт с командой в июне 2025 года.

