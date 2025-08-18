Терентьева и Непряева стали заслуженными работниками физической культуры Татарстана

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федерация лыжных гонок Татарстана наградила ряд спортсменов, в том числе Дарью Непряеву, Наталью Терентьеву и Александра Большунова, за выдающиеся достижения в развитии спорта и вклад в популяризацию физической культуры Татарстана.

«Указом Раиса Татарстана за большой вклад в развитие лыжного спорта в республике, достижение высоких результатов спортсмены Сергей Ардашев и Александр Большунов, старший тренер Федерации лыжных гонок России Егор Сорин, тренер-преподаватель Балтасинской спортивной школы Ралиф Аскаров награждены медалью «За доблестный труд».

Указом Раиса Татарстана почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Татарстана» присвоено спортсменам Дарье Непряевой, Ольге Сергеевой, Наталье Терентьевой, Ирине Ибрагимовой, Христине Мацокиной, Ларисе Рясиной, Андрею Феллеру», — говорится в релизе федерации.