Volvo прекратило сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России

Автоконцерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой одной из европейских стран, которая продала вакс-грузовик сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Aftonbladet.

«Мы прекратили поставки в компанию, которая продала данный автомобиль», — заявил представитель пресс-службы Volvo Group.

Напомним, ФЛГР сообщила о покупке тягача Volvo для вакс-грузовика в конце мая. Приобретённая модель отличается выдающимися техническими характеристиками, среди которых выделяются особенности двигателя, кабины и большой запас хода без дозаправки.

Напомним, российские и белорусские лыжники, сноубордисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, двоеборцы не принимают участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.