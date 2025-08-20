Член ФЛГР — о расследовании Volvo: они продолжают нагнетать обстановку

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о расследовании по поводу продажи на нужды российской сборной грузовика компании Volvo. Он отметил, что шведский концерн занимается дискриминацией. Ранее Volvo прекратил сотрудничество с фирмой одной из европейских стран из-за продажи тягача-прицепа их марки в Россию.

«Когда откроется перспектива участия в ОИ и этапах Кубка мира, наши спортсмены должны будут иметь самое лучшее. С этой позицией и выступала Елена Вяльбе, с чем я полностью согласен. Чтобы побеждать, нужно пользоваться лучшим оборудованием, лучшей экипировкой. С этой целью и был приобретён этот автомобиль. А реакция Volvo — дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку, чтобы не пускать наших спортсменов. Это их мнение, у нас оно другое. Никто и не ожидал, что нас будут носить на руках, но мы к этому готовы», — приводит слова Крянина «ВсеПроСпорт».