Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Член ФЛГР — о расследовании Volvo: они продолжают нагнетать обстановку

Член ФЛГР — о расследовании Volvo: они продолжают нагнетать обстановку
Аудио-версия:
Комментарии

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о расследовании по поводу продажи на нужды российской сборной грузовика компании Volvo. Он отметил, что шведский концерн занимается дискриминацией. Ранее Volvo прекратил сотрудничество с фирмой одной из европейских стран из-за продажи тягача-прицепа их марки в Россию.

«Когда откроется перспектива участия в ОИ и этапах Кубка мира, наши спортсмены должны будут иметь самое лучшее. С этой позицией и выступала Елена Вяльбе, с чем я полностью согласен. Чтобы побеждать, нужно пользоваться лучшим оборудованием, лучшей экипировкой. С этой целью и был приобретён этот автомобиль. А реакция Volvo — дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку, чтобы не пускать наших спортсменов. Это их мнение, у нас оно другое. Никто и не ожидал, что нас будут носить на руках, но мы к этому готовы», — приводит слова Крянина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Volvo прекратило сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android