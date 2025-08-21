Скидки
Йоханнес Клебо объявил, что продолжит карьеру как минимум до 2030 года

Йоханнес Клебо объявил, что продолжит карьеру как минимум до 2030 года
Пятикратный олимпийский чемпион 28-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своих планах по поводу дальнейшей карьеры.

«Сейчас очень легко мотивировать себя на следующий сезон Олимпиадой и чемпионатом мира в Фалуне в 2027 году. В 2028 году, когда не будет крупных соревнований, вероятно, будет сложнее с мотивацией, но затем состоится чемпионат мира в Финляндии в 2029 году, а после — новая Олимпиада в Европе в 2030 году. То есть яркие моменты будут следовать один за другим! Поэтому я в игре», — приводит слова Клебо VG.

Йоханнес Клебо является 15-кратным чемпионом мира. На чемпионате мира — 2025 в Тронхейме норвежец завоевал шесть золотых медалей из шести возможных.

Видео: Клебо расплакался после победы в скиатлоне на ЧМ-2025

