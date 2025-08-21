Юрий Бородавко отреагировал на решение Клебо продолжить карьеру до 2030 года

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на то, что пятикратный олимпийский чемпион 28-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжит карьеру как минимум до 2030 года.

«Замечательное стремление Клебо, можно только приветствовать. Каждый спортсмен хочет продлить свою карьеру по максимуму. Тут всё будет зависеть от конкуренции. Если соперники поставят его в условия, при которых он уже не сможет бороться за самые высокие места, то он может и задуматься о завершении карьеры. Конечно, и нашим ребятам хотелось бы ещё встретиться с ним на международных стартах. Мы готовимся, тренируемся, живём по принципу «здесь и сегодня», — сказал Бородавко в интервью «ВсеПроСпорт».

Йоханнес Клебо является 15-кратным чемпионом мира. На чемпионате мира — 2025 в Тронхейме норвежец взял шесть золотых медалей из шести возможных.