23-летняя чемпионка мира по прыжкам с трамплина Крамер завершила спортивную карьеру

Обладательница «Хрустального глобуса» в сезоне-2021/2022, чемпионка мира по прыжкам с трамплина 23-летняя австрийка Сара Марита Крамер приняла решение завершить свою спортивную карьеру.

«Радость исчезла, а без радости даже самая красивая история теряет свой блеск. Вдруг всё стало пустым. Я думала, что вдохновляю людей, продолжая бороться и никогда не сдаваясь. Но на самом деле я была не честна сама с собой. Как я могу вдохновлять других, если живу версией мечты, которая больше не моя?

Это не та концовка, которую я себе представляла. Это не так, как я хотела завершить историю. Но что стоит медаль без радости? Но даже если эта концовка болезненная, я горжусь. Горжусь тем, что наконец нашла в себе смелость принять, послушать своё тело и сердце. Наконец смелость отпустить.

Всем, кто был частью этого приключения, кто поддерживал меня, кто верил в меня, кто шёл рядом со мной: спасибо вам от всего сердца», – написала Крамер в одной из социальных сетей.

В 2022 году Крамер была одним из главных фаворитов в соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпиаде в Пекине, однако не была допущена к стартам из-за положительного теста на SARS-CoV-2.