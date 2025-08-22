«Произойдут некоторые изменения». Клебо — о работе отца в тренировочном процессе

Пятикратный олимпийский чемпион 28-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о планируемых изменениях в работе с командой и участии отца в тренировочном процессе, отметив, что важно сохранять баланс между профессиональной деятельностью и семейными отношениями.

«Не очень круто столько времени проводить в разъездах с отцом, когда тебе 28 лет. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы произойдут некоторые изменения.

Важно находить баланс между работой и семейными отношениями вместе с отцом и братом. Это тоже важно и полезно. Они мне очень помогли завоевать шесть из шести золотых медалей в Тронхейме. Я делал всё возможное, чтобы быть лучшим, и они были рядом, чтобы мне в этом помочь.

На ближайшем сборе в Ливиньо отец проведёт с нами часть времени. Он поможет наладить новую структуру моей команды, а затем мы начнём набирать новых сотрудников, которые привнесут свой вклад. Думаю, будет полезным внести ряд изменений», – приводит слова Клебо Dagbladet.