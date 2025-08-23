Линдвик и Форфанг согласились на дисквалификацию за манипуляции с костюмами на ЧМ
Норвежские прыгуны с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг согласились на дисквалификацию за манипуляцию с костюмами на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.
«Йоханн Форфанг и Мариус Линдвик готовы принять предложенные санкции в виде трёхмесячной дисквалификации, из которой будет вычтен уже отбытый срок временного отстранения, а также взнос на покрытие расходов в размере 2 тыс. швейцарских франков каждому», — говорится в заявлении FIS.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также несколько сотрудников сборной Норвегии на время разбирательства.
