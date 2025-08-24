Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Олимпийская чемпионка Ступак расплакалась при встрече с экс-тренером сборной России

Олимпийская чемпионка Ступак расплакалась при встрече с экс-тренером сборной России
Комментарии

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак опубликовала у себя в социальной сети видеоролик эмоциональной встречи с бывшим тренером сборной России по лыжным гонкам Маркусом Крамером.

«Встреча года для меня. Точнее встреча двух с половиной лет. Человек, который привел к олимпийскому золоту и научил быть самым счастливым спортсменом в мире», — написала Ступак под видеороликом.

Крамер сначала тренировал группы сборной России неофициально (с 2010 года), а в 2014-м стал полноценным тренером сборной России. После начала СВО он был вынужден покинуть Россию. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Самыми титулованными воспитанниками Крамера среди россиян являются Ступак, Сергей Устюгов и Александр Легков.

Материалы по теме
Фото
Олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете сделали милое фото со своими детьми
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android