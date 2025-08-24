Олимпийская чемпионка Ступак расплакалась при встрече с экс-тренером сборной России

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак опубликовала у себя в социальной сети видеоролик эмоциональной встречи с бывшим тренером сборной России по лыжным гонкам Маркусом Крамером.

«Встреча года для меня. Точнее встреча двух с половиной лет. Человек, который привел к олимпийскому золоту и научил быть самым счастливым спортсменом в мире», — написала Ступак под видеороликом.

Крамер сначала тренировал группы сборной России неофициально (с 2010 года), а в 2014-м стал полноценным тренером сборной России. После начала СВО он был вынужден покинуть Россию. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Самыми титулованными воспитанниками Крамера среди россиян являются Ступак, Сергей Устюгов и Александр Легков.