Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Терентьева выложила пост в честь второй годовщины свадьбы с мужем Александром

Наталья Терентьева выложила пост в честь второй годовщины свадьбы с мужем Александром
Комментарии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева опубликовала пост в честь годовщины со дня свадьбы с двукратным бронзовым призёром ОИ Александром Терентьевым.

Фото: Социальные сети Натальи Терентьевой

«23.08.23. Два года назад сказали друг другу «ДА», — написала 29-летняя Терентьева под фото.

23 августа 2023 года пара сыграла свадьбу. 21 августа 2024 года Наталья Терентьева родила первую дочь, которую назвали Василисой.

В сезоне-2024/2025 Терентьева вернулась на соревнования. Наталья стала пятой в общем зачёте Кубка России, выиграла соревнования её младшая сестра Дарья. На чемпионате страны Терентьева завоевала четыре золотые медали, победив в скиатлоне, в личном и командном спринте и в составе сборной Татарстана в эстафете.

Материалы по теме
Терентьева и Непряева стали заслуженными работниками физической культуры Татарстана
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android