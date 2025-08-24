Наталья Терентьева выложила пост в честь второй годовщины свадьбы с мужем Александром

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева опубликовала пост в честь годовщины со дня свадьбы с двукратным бронзовым призёром ОИ Александром Терентьевым.

Фото: Социальные сети Натальи Терентьевой

«23.08.23. Два года назад сказали друг другу «ДА», — написала 29-летняя Терентьева под фото.

23 августа 2023 года пара сыграла свадьбу. 21 августа 2024 года Наталья Терентьева родила первую дочь, которую назвали Василисой.

В сезоне-2024/2025 Терентьева вернулась на соревнования. Наталья стала пятой в общем зачёте Кубка России, выиграла соревнования её младшая сестра Дарья. На чемпионате страны Терентьева завоевала четыре золотые медали, победив в скиатлоне, в личном и командном спринте и в составе сборной Татарстана в эстафете.