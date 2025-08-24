Скидки
ФЛГР начала проверку из-за видео, на котором чиновник конфликтует с юным спортсменом

ФЛГР начала проверку из-за видео, на котором чиновник конфликтует с юным спортсменом
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим на соревнованиях «Невские Берега». Ранее в Сети появился видеоролик, на котором председатель воронежской Федерации лыжных гонок Алексей Мананков напал на одного из молодых спортсменов в кофейне в Санкт-Петербурге.

«В ближайшие дни пройдёт президиум, на который будут приглашены участники инцидента, в частности председатель правления ФЛГ Воронежской области. После чего будет принято решение дисциплинарного характера и выпущен отдельный пресс-релиз.

Федерация лыжных гонок России не приемлет и осуждает конфликты любого рода, а особенно с применением силы в отношении спортсменов», — говорится в сообщении.

