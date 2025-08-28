Большунов опубликовал трогательные семейные фото в честь дня рождения дочери

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал трогательные снимки с семьёй – женой Анной и дочкой Евой. Вчера, 27 августа, Еве исполнилось три года.

Фото: из личного архива Анны и Александра Большуновых

«Ты удивительная – с добрым сердцем внутри и сильным характером. Ты умеешь чувствовать людей и видеть глубже, чем кажется. Взросление – это не про цифры, ты идёшь вперёд. Будь смелой, верь в себя, цени своих друзей и не бойся ошибаться. Помни, что мы с папой рядом и любовь наша не меняется, сколько бы лет тебе не исполнилось. С днём рождения, наше счастье, наша гордость!» — написали Большуновы в социальных сетях, обратившись к дочери.