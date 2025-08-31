Скидки
Главная Лыжи Новости

Алвар Мюльбак выиграл марафон на лыжероллерном фестивале Альянслоппет, Нортуг — 37-й

Алвар Мюльбак выиграл марафон на лыжероллерном фестивале Альянслоппет, Нортуг — 37-й
Комментарии

19-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак стал победителем марафона на лыжероллерном фестивале Альянслоппет, который проходит в Швеции. Он преодолел дистанцию 48 км за 1:44.57.

Вторым финишировал француз Томас Жоли (отставание +1.1), третье место у представителя Норвегии Амунда Хоэля (+1.6). Многократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон остался лишь 17-м, а двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг — 37-м.

Фестиваль Альянслоппет является традиционным и ежегодно проходит в Швеции с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.

