Толпа подростков избила известного лыжного тренера в Свердловской области

Толпа подростков из Верх-Нейвинского (Свердловская область) избила известного тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. Об этом сообщил директор спортшколы имени Зимина Геннадий Хазиев.

«Он попросил ребят не кататься на своих байках, потому что хотел провести тренировку с воспитанниками. Но те его послали, затем повалили, но он смог отбиться. Началась тренировка, но подростки вернулись и снова накинулись на Александра Ивановича. Он прошёл медицинское обследование. У него сломано ребро, есть гематомы и кровоподтёки», — приводит слова Хазиева URA.Ru.

Александр Пятыгин – бывший участник сборной СССР по лыжным гонкам, работавший со сборными Свердловской области и УрФУ. На Олимпиаде-2002 он отвечал за снаряжение российской сборной. Среди его воспитанников – чемпион России Никита Ступак. В Верх-Нейвинском регулярно проводятся гонки на призы Пятыгина.