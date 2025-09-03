Скидки
На подростков, избивших экс-тренера сборной России, завели уголовное дело

На подростков, которые избили бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

«Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области по сообщению об избиении днём 1 сентября 2025 года подростками тренера по лыжным гонкам на лыжной базе в посёлке Верх-Нейвинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Александр Пятыгин — бывший участник сборной СССР по лыжным гонкам, работавший со сборными Свердловской области и УрФУ. На Олимпиаде-2002 он отвечал за снаряжение российской сборной. Среди его воспитанников — чемпион России Никита Ступак. В Верх-Нейвинском регулярно проводятся гонки на призы Пятыгина.

