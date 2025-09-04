Скидки
Лыжник Легков: Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет

Лыжник Легков: Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков ответил, до какого возраста российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может быть конкурентоспособным в НХЛ.

— Какой ресурс вы видите у Овечкина? Сколько он ещё может выступать в НХЛ?
— Это надо спросить у Саши, сколько он сам хочет выступать. Но смотрю на Овечкина со стороны — и считаю, что он может играть в НХЛ из года в год. Ресурс у него огромный, и это видно по состоянию его организма, по игре и по тому, как он проводит время в спорте.

Вообще, всё зависит от головы. Нет ограничений, когда тебе исполнилось 40 или 42 года. Да, мы становимся всё взрослее. Однако возраст — это только цифра в паспорте. Всегда можно совершенствоваться, быть лучше и через тренировки показывать высокий результат. Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. У него для этого всё есть. Желаю ему удачи. Пусть играет дальше, радуя страну и весь мир, — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

