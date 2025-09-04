Легков: думаю, Овечкин среди любителей не затеряется в любом виде спорта
Поделиться
Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков восхитился физической формой российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Я считаю, что такие люди рождаются раз в 100 лет. Он одарённый, очень сильный и техничный. Как мы говорим, что все лыжники — универсальные солдаты. Они могут на любительском уровне во всех видах спорта себя немножко показать. Вот я думаю, что и Овечкин среди любителей не затеряется в любом виде спорта. Ну а в хоккее он — топ. Он хорошо готов физически, а главное — быстро, в момент приходит в форму», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
22:09
-
18:12
-
08:30
- 3 сентября 2025
-
22:23
-
12:33
- 31 августа 2025
-
12:35
- 28 августа 2025
-
19:43
- 24 августа 2025
-
16:24
-
12:15
-
11:37
- 23 августа 2025
-
16:14
- 22 августа 2025
-
12:32
-
11:38
- 21 августа 2025
-
16:48
-
10:16
-
09:21
- 20 августа 2025
-
14:13
- 19 августа 2025
-
13:39
- 18 августа 2025
-
19:36
-
12:30
- 16 августа 2025
-
17:36
-
16:09
- 13 августа 2025
-
17:47
- 9 августа 2025
-
17:08
-
16:56
-
16:45
-
15:36
-
00:49
- 8 августа 2025
-
12:06
- 7 августа 2025
-
00:56
-
00:41
- 5 августа 2025
-
15:51
- 4 августа 2025
-
00:49
- 3 августа 2025
-
12:55
- 2 августа 2025
-
18:28