Легков: думаю, Овечкин среди любителей не затеряется в любом виде спорта

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков восхитился физической формой российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я считаю, что такие люди рождаются раз в 100 лет. Он одарённый, очень сильный и техничный. Как мы говорим, что все лыжники — универсальные солдаты. Они могут на любительском уровне во всех видах спорта себя немножко показать. Вот я думаю, что и Овечкин среди любителей не затеряется в любом виде спорта. Ну а в хоккее он — топ. Он хорошо готов физически, а главное — быстро, в момент приходит в форму», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

