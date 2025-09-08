Марит Бьорген высказалась о допинг-скандале с участием Виктории Карль

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о затяжном рассмотрении допинг-дела немки Виктории Карль.

«Должно быть, ужасно тяжело не знать, чем всё закончится. Очень неприятно просто ждать. Такие вещи должны происходить гораздо быстрее. Тереза была выдающейся спортсменкой, но даже ей дали больший срок. У Виктории аналогичная ситуация. Она должна нести ответственность и самостоятельно проверять все используемые ею лекарственные препараты. Нет смысла винить врача. Она такая же лыжница, как и Тереза, поэтому если она виновна, то и решение по ней должно быть аналогичным. Хотя в любом случае это трагедия. Будет лучше для всех, если всё будет улажено быстро и эффективно», — заявила Бьорген в интервью Proxcskiing.

Ранее Карль заявила, что вещество кленбутерол входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита. Теперь она рискует пропустить Олимпийские игры — 2026 в Италии.