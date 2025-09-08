Немецкая лыжница и биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 в лыжной эстафете Денизе Херрман-Вик объявила о рождении второго ребёнка.

Фото: из личного архива Денизе Херрман-Вик

«28 августа 2025-го появился на свет наш маленький Арвид — здоровый, сильный, полный жизни», — написала Херрман-Вик на своей странице в социальных сетях.

Денизе Херрман-Вик впервые стала мамой в 2024 году. Ранее, в сентябре 2022 года, спортсменка вышла замуж, а в марте объявила о завершении карьеры в спорте. Херрман-Вик до сезона-2018/2019 выступала в лыжных гонках. В этом виде она является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в эстафете. В биатлоне она завоевала олимпийское золото в 2022 году.