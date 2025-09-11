Григорий Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в систематическом сокрытии допинговых нарушений

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU) допинговых нарушений в биологических паспортах ведущих спортсменов, также упомянув в контексте этой темы Международный союз конькобежцев (ISU).

«Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта.

Чтобы нехорошая точка не упала в АДАМС (правда, и там были способы её нейтрализовать), необходимо было вести мониторинг, предварительный контроль показателей крови, заодно давая ценную информацию самим спортсменам, как проводить схемы подготовки с минимальным риском. И в АДАМС поступали только рафинированные показатели. Для предварительного тестирования обе федерации, FIS и IBU, привезли в Сочи свои приборы, те же самые Sysmex, и установили их где-то в горах, в районе Красной Поляны. На время Олимпийских игр WADA традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а МОК допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили», — написал Родченков в своей книге «Допинг. Запрещённые страницы».

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится в розыске МВД России. В качестве информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее он утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Российской Федерацией якобы была реализована допинговая программа, направленная на получение максимального количества медалей домашней Олимпиады.

