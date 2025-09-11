Скидки
Лыжи

Погиб четырёхкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев

В ночь на 10 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области при пожаре погиб 68-летний местный житель, мастер спорта международного класса, четырёхкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев.

По данным региональных служб, огонь вспыхнул в деревне Ненимяки около полуночи 9 сентября. Пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 кв. м.

Сергей Сокарев был мастером спорта международного класса, четырежды подряд — с 1981 по 1984 год — побеждал в 70-километровой гонке чемпионата СССР, что остаётся уникальным достижением в истории отечественного лыжного спорта. Также он дважды выигрывал марафон «Праздник Севера» и завоёвывал медали чемпионатов страны и Кубка мира.

