«Это был ад, я плакала каждую ночь». Норвежская лыжница — о провале в эстафете на ЧМ

25-летнияя норвежская лыжница Кристин Фоснес вспомнила, какие эмоции испытала после своего неудачного выступления на заключительном этапе женской эстафеты на домашнем чемпионате мира в Тронхейме.

В той гонке Фоснес на последнем этапе упустила преимущество в 37,2 секунды над идущей второй шведкой Йонной Сундлинг. В итоге Норвегия (Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Терезе Йохауг, Кристин Фоснес) заняла второе место, а Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг) завоевала золото.

«Мне теперь неловко об этом говорить. У меня до сих пор ком в животе от одной мысли об этом. Но, думаю, мне полезно обсудить это. Я была новичком и никогда не бежала эстафету такого уровня за Норвегию. Для меня это было беспрецедентно. Те дни после гонки были адом. Я плакала каждую ночь.

После той эстафеты мне было очень плохо. Конечно, я получила несколько отвратительных сообщений в социальных сетях. Они были от шведских болельщиков, но большинство — от норвежских. Кто-то даже написал, что я не заслуживаю сохранять норвежское гражданство. Когда ты находишься в уязвимом состоянии после такого, легко всё неправильно понять и позволить этому сожрать тебя», — приводит слова Фоснес Expressen.