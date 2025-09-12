Следственные органы установят причину пожара, в котором погиб четырёхкратный чемпион СССР

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что четырёхкратный чемпион СССР и призёр этапа Кубка мира Сергей Сокарев действительно погиб при пожаре в Ленинградской области, а следственные органы намерены установить причину инцидента.

В ночь на 10 сентября Сокарев погиб при пожаре в гаражном кооперативе в Ленинградской области. Ему было 68 лет.

— Я лично уже связывался по этому поводу, ребята мне звонили. Это действительно случилось, Сергей погиб. Причину пожара пока не могут установить. Там у него гараж был своеобразный… Следственные органы сейчас будут устанавливать причину. Тем не менее это произошло, похороны уже назначены. В субботу будет прощание. Трагическая случайность. Человек хороший. Все петербургские лыжники уже в курсе. Большие соболезнования приносим. Никто не застрахован от этого всего. Однако это произошло.

— В ФЛГР собираются какую‑то поддержку семье оказать?

— Что касается финансовой поддержки, то этот вопрос надо Елене Валерьевне Вяльбе задавать. А что от нас, рядовых, зависит… Конечно, чем сможем — поможем вместе с ребятами, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».