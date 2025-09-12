Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Призёр ОИ Иверсен и его жена-миллиардерша приобрели дом на берегу моря за € 6 млн

Призёр ОИ Иверсен и его жена-миллиардерша приобрели дом на берегу моря за € 6 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен и его жена Беттина Буруд приобрели дом на берегу Северного моря недалеко от Осло за € 6,1 млн, сообщает Ski-Nordique.

Дом расположен на острове Снарёйя в дорогом районе Бэрум недалеко от столицы Норвегии, к жилой площади размером 320 м² прилегает большой участок (1700 м²). На участке есть собственный выход к морю с понтоном и причалом для лодок, большой сад, вид на побережье и небольшой гостевой дом.

В прошлом году пара также приобрела дом в Тронхейме стоимостью чуть более € 900 тыс.

Беттина Буруд — дочь покойного генерального директора сети супермаркетов Kiwi Пер-Эрика Буруда. В 2023 году девушка задекларировала активы на сумму € 37 млн, однако по оценке СМИ её имущество оценивается в € 103 млн.

Материалы по теме
«Это был ад, я плакала каждую ночь». Норвежская лыжница — о провале в эстафете на ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android