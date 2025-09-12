Призёр ОИ Иверсен и его жена-миллиардерша приобрели дом на берегу моря за € 6 млн

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен и его жена Беттина Буруд приобрели дом на берегу Северного моря недалеко от Осло за € 6,1 млн, сообщает Ski-Nordique.

Дом расположен на острове Снарёйя в дорогом районе Бэрум недалеко от столицы Норвегии, к жилой площади размером 320 м² прилегает большой участок (1700 м²). На участке есть собственный выход к морю с понтоном и причалом для лодок, большой сад, вид на побережье и небольшой гостевой дом.

В прошлом году пара также приобрела дом в Тронхейме стоимостью чуть более € 900 тыс.

Беттина Буруд — дочь покойного генерального директора сети супермаркетов Kiwi Пер-Эрика Буруда. В 2023 году девушка задекларировала активы на сумму € 37 млн, однако по оценке СМИ её имущество оценивается в € 103 млн.