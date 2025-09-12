Скидки
В FIS назвали опрометчивыми обвинения Родченкова в сокрытии допинга
Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала опрометчивыми слова экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил организацию в сокрытии допинга.

Ранее Родченков рассказал о систематических сокрытиях FIS и Международным союзом биатлонистов (IBU) допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов. Он заявил, что IBU передавал Союзу биатлонистов России (СБР) и Российскому антидопинговому агентству «грязные» паспорта проб спортсменов.

«В этих обвинениях нет ничего нового, и FIS уже отреагировала на них много лет назад, когда они были впервые опрометчиво выдвинуты. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи FIS проводила все анализы крови для паспортов в сертифицированной мобильной лаборатории в соответствии с правилами и стандартами WADA [Всемирного антидопингового агентства]. Результаты были рассмотрены экспертами и представлены через систему ADAMS в соответствии с уже отлаженной к тому времени процедурой», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы FIS.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится в розыске МВД России. В качестве информатора Всемирного антидопингового агентства ранее он утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Российской Федерацией якобы была реализована допинговая программа, направленная на получение максимального количества медалей домашней Олимпиады.

