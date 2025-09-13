Хейди Венг: никогда не была такой легкомысленной, как в этом году!

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг, о чьём расставании с возлюбленным стало известно в мае, рассказала, что разрыв отношений пришёлся ещё на Рождество. В связи с этим год для спортсменки прошёл в переживаниях.

«Всё было немного иначе. И я просто старалась огородиться от всего этого. Отношения закончились задолго до того, как о них стало известно в мае. Если быть точным, на пять месяцев раньше — в разгар Кубка мира. Это уже было в прошлое Рождество. Но я старалась не зацикливаться на этом во время сезона, чтобы оставаться в той атмосфере, где всё вращается вокруг лыж. Поэтому я, честно говоря, всё держала в себе. Но в конце концов это стало просто невозможно.

Затем был чемпионат мира, который сам по себе является большим стрессом. Так что после сезона пришлось вдвойне восстанавливаться после всего пережитого. Весь апрель и май я почти не была дома. Я сбежала от всего. Я отложила лыжи и перестала думать о тренировках. Я никогда не была такой легкомысленной, как в этом году! До августа, если быть точной.

Но потом, в августе, я почувствовала, что уже почти осень, нужно успокоиться и начать тренироваться. Но я думаю, что эта перезагрузка пошла мне на пользу. Мне действительно нужно было отключиться от мира лыжных гонок», — рассказала Венг изданию Expressen.