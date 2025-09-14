«Спортивных новостей у меня для вас нет». Сергей Устюгов показал фото своих детей

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал фотографии своих детей в своём телеграм-канале и рассказал об отсутствии новостей по поводу начала своей подготовки к предстоящему сезону.

У Устюгова и его жены, бывшей лыжницы Елены Соболевой, есть дочь Кира и сын. Девочка родилась в 2020 году, а мальчик — в 2022-м.

«Всем привет. Пока спортивных новостей у меня для вас нет, по допуску к тренировкам и соревнованиям пока новостей тоже нет. Скоро заканчивается официальный отпуск, так скажем, моя перезагрузка. 16 сентября старт тренировок. Жду (допуск-справку)», — написал Устюгов.

Фото: Из личного архива Устюгова

Фото: Из личного архива Устюгова

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.