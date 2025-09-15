Скидки
25-летний итальянский горнолыжник погиб после падения на тренировке в Чили

25-летний итальянский горнолыжник Маттео Францозо погиб во время предсезонной тренировки в Сантьяго (Чили), сообщила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI). Францозо жёстко упал на тренировке на склоне Ла Парва, он не пережил последствий травмы головы.

Францозо не справился с управлением на одном из трамплинов тренировочного комплекса и улетел в сторону заградительных сеток, он сбил два ряда ограждений, после чего ударился о деревянную преграду, расположенную в 6–7 метрах от трассы. Маттео сразу же доставили в больницу вертолётом, там спортсмена ввели в искусственную кому, однако через несколько часов организм не справился с полученными травмами и Францозо умер.

Францозо прибыл на тренировочный сбор в Чили 6 сентября, завтра, 16 сентября, ему должно было исполниться 26 лет.

Лучшим достижением в карьере Францозо является победа в супергиганте на втором этапе Кубка Европы в 2021 году. Итальянец участвовал в 17 стартах Кубка мира (лучший результат – 28-е место).

