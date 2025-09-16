Скидки
Лыжи

Легендарный сноубордист Шон Уайт и актриса Нина Добрев разорвали помолвку — People

Легендарный сноубордист Шон Уайт и актриса Нина Добрев разорвали помолвку — People
Легендарный американский сноубордист Шон Уайт и звезда телесериала «Дневники вампира» Нина Добрев разорвали помолвку, сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к паре.

В последний раз Уайт и Добрев были замечены вместе на улицах Лос-Анджелеса 31 августа. Однако уже 7 сентября Добрев появилась на одной из красных дорожек без обручального кольца. Она также удалила пост о помолвке с Шоном в своих социальных сетях.

Шон Уайт и Нина Добрев обручились в октябре 2024 года после пяти лет совместной жизни.

Уайт объявил о завершении карьеры в феврале 2022 года, после того как занял четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Уайт — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Также на счету Шона 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games. Кроме того, Шон был успешен и в скейтбординге: он выиграл два золота на летних X Games.

