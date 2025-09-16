Скидки
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов не выступит на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области.

Ранее спортсмен заявил, что ожидает медицинского допуска, его тренировки начнутся 16 сентября.

Устюгову 33 года, он является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пекине (2022), двукратным чемпионом мира (2017, 2017), многократным призёром чемпионатов мира. На всероссийских соревнованиях он представляет ХМАО.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 20 по 24 сентября в центре лыжного спорта «Малиновка». В прошлом году летний чемпионат России по лыжным гонкам прошёл в Тюмени.

