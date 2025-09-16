Скидки
Главный тренер сборной ХМАО рассказал, почему Устюгов пропустит летний чемпионат России

Главный тренер сборной ХМАО рассказал, почему Устюгов пропустит летний чемпионат России
Аудио-версия:
Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, что решение Сергея Устюгова о пропуске летнего чемпионата России по лыжам связано с индивидуальной подготовкой.

«Сергей Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка. Решение было принято совместно с ним и его тренером. Посоветовались, пообщались и приняли такое решение», — приводит слова Турышева «Матч ТВ».

Устюгову 33 года, он является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пекине (2022), двукратным чемпионом мира (2017, 2017), многократным призёром чемпионатов мира. На всероссийских соревнованиях он представляет ХМАО.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 20 по 24 сентября в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. В прошлом году летний чемпионат России по лыжным гонкам состоялся в Тюмени.

