В женской сборной Швеции по лыжам выявлены случаи коронавируса во время сборов

Во время проведения высотных сборов на перевале Лаваце в Италии у нескольких лыжниц сборной Швеции были выявлены симптомы коронавируса, в связи с чем им пришлось покинуть тренировки. В числе заболевших — Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Марта Розенберг, Эвелина Крюселль и Элин Хенрикссон. Также из-за симптомов ковида свою работу приостановит главный тренер сборной Стефан Томсон.

«Это лёгкие симптомы простуды, но, поскольку у нас несколько случаев заболевания, нам необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать дальнейшего заражения в команде. Мы всегда проявляем осторожность, когда речь идёт о сборах, но мы также понимаем, что сама поездка — это уязвимая среда, включая аэропорты и автобусы», — приводит слова Рикарда Нобериуса, врача национальной команды, SVT.

По словам врача, у Йоханны Хагстрём, Майи Дальквист и Моа Илар симптомы заболевания отсутствуют, они продолжат тренировки.

Перевал Лаваце — популярное место проведения высотных сборов у лыжников и биатлонистов. Тренировочные сборы для сборной Швеции закончатся 23 сентября.