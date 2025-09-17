Скидки
В результате падения на тренировке скончался итальянский горнолыжник Маттео Францозо

Маттео Францозо
В возрасте 25 лет не стало итальянского горнолыжника Маттео Францозо. Он скончался после падения на тренировке в Чили. Об этом сообщило агентство Rai.

Медики констатировали у спортсмена черепно-мозговую травму и вызванный ею отёк мозга. Падение случилось 13 сентября на трассе Ла-Парва. В результате ограждения Францозо отбросило к ограждению сквозь два ряда сеток. Его доставили в больницу на вертолёте и ввели в искусственную кому, но организм не справился с травмами.

16 сентября ему исполнилось бы 26 лет. Соболезнование в связи со смертью горнолыжника выразила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

