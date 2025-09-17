В результате падения на тренировке скончался итальянский горнолыжник Маттео Францозо
Поделиться
В возрасте 25 лет не стало итальянского горнолыжника Маттео Францозо. Он скончался после падения на тренировке в Чили. Об этом сообщило агентство Rai.
Медики констатировали у спортсмена черепно-мозговую травму и вызванный ею отёк мозга. Падение случилось 13 сентября на трассе Ла-Парва. В результате ограждения Францозо отбросило к ограждению сквозь два ряда сеток. Его доставили в больницу на вертолёте и ввели в искусственную кому, но организм не справился с травмами.
16 сентября ему исполнилось бы 26 лет. Соболезнование в связи со смертью горнолыжника выразила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
13:58
-
09:42
- 16 сентября 2025
-
16:17
-
10:09
-
00:45
- 15 сентября 2025
-
23:36
- 14 сентября 2025
-
15:19
-
10:45
- 13 сентября 2025
-
12:46
- 12 сентября 2025
-
14:20
-
12:53
-
11:45
-
11:29
- 11 сентября 2025
-
19:53
-
10:24
-
09:32
-
08:30
-
07:13
-
06:51
- 8 сентября 2025
-
20:59
-
20:36
- 4 сентября 2025
-
22:09
-
18:12
-
08:30
- 3 сентября 2025
-
22:23
-
12:33
- 31 августа 2025
-
12:35
- 28 августа 2025
-
19:43
- 24 августа 2025
-
16:24
-
12:15
-
11:37
- 23 августа 2025
-
16:14
- 22 августа 2025
-
12:32
-
11:38
- 21 августа 2025
-
16:48