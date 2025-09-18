Француз Шанава пропустит часть подготовки к новому лыжному сезону из-за перелома ноги

Французский лыжник Люка Шанава пропустит часть подготовки к новому сезону из-за перелома ноги. Спортсмен отметил, что это происшествие нарушит его план.

«Плохие новости. Жизнь не всегда идёт по плану… Стрессовый перелом большеберцовой кости выбьет меня из тренировок на какое-то время», – написал Шанава в одной из своих социальных сетей.

30-летний Люка Шанава занял 19-ю строчку в общем зачёте Кубка мира-2024/2025, победу в котором одержал норвежец Йоханнес Клебо. В спринтерском зачёте лыжников прошлого сезона Шанава стал четвёртым, уступив лишь норвежцам Йоханнесу Клебо, Эрику Вальнесу и шведу Эдвину Ангеру.