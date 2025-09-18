Француз Шанава пропустит часть подготовки к новому лыжному сезону из-за перелома ноги
Поделиться
Французский лыжник Люка Шанава пропустит часть подготовки к новому сезону из-за перелома ноги. Спортсмен отметил, что это происшествие нарушит его план.
«Плохие новости. Жизнь не всегда идёт по плану… Стрессовый перелом большеберцовой кости выбьет меня из тренировок на какое-то время», – написал Шанава в одной из своих социальных сетей.
30-летний Люка Шанава занял 19-ю строчку в общем зачёте Кубка мира-2024/2025, победу в котором одержал норвежец Йоханнес Клебо. В спринтерском зачёте лыжников прошлого сезона Шанава стал четвёртым, уступив лишь норвежцам Йоханнесу Клебо, Эрику Вальнесу и шведу Эдвину Ангеру.
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
19:30
- 17 сентября 2025
-
13:58
-
09:42
- 16 сентября 2025
-
16:17
-
10:09
-
00:45
- 15 сентября 2025
-
23:36
- 14 сентября 2025
-
15:19
-
10:45
- 13 сентября 2025
-
12:46
- 12 сентября 2025
-
14:20
-
12:53
-
11:45
-
11:29
- 11 сентября 2025
-
19:53
-
10:24
-
09:32
-
08:30
-
07:13
-
06:51
- 8 сентября 2025
-
20:59
-
20:36
- 4 сентября 2025
-
22:09
-
18:12
-
08:30
- 3 сентября 2025
-
22:23
-
12:33
- 31 августа 2025
-
12:35
- 28 августа 2025
-
19:43
- 24 августа 2025
-
16:24
-
12:15
-
11:37
- 23 августа 2025
-
16:14
- 22 августа 2025
-
12:32
-
11:38