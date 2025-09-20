Скидки
Главная Лыжи Новости

Шибекина выиграла гонку на 10 км на чемпионате России по лыжероллерам, Терентьева — третья

Шибекина выиграла гонку на 10 км на чемпионате России по лыжероллерам, Терентьева — третья
Комментарии

Лыжница Екатерина Шибекина одержала победу в гонке с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 26.40,4.

Второе место заняла Алина Пеклецова, отставшая от победительницы лишь на 0,9 секунды. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (отставание 5,7 секунды).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Разделка 10 км, женщины:

  1. Екатерина Шибекина — 26.40,4.
  2. Алина Пеклецова — отставание 0,9.
  3. Наталья Терентьева +5,7.
  4. Екатерина Никитина +11,4.
  5. Дарья Непряева +24,1.
  6. Карина Гончарова +24,4.
