Ардашев стал чемпионом России по лыжероллерам в гонке на 15 км, Большунов — вне топ-15

Представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев стал чемпионом России — 2025 по лыжероллерам в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 34 минуты и 11 секунд. Вторым в завершившейся гонке стал представитель Тюменской области Денис Спицов. Замкнул тройку призёров Алексей Червоткин.

Стоит отметить, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал в гонке с раздельным стартом на 15 км лишь к концу второй десятки с отставанием в две минуты (пока 19-й в протоколе).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Гонка с раздельным стартом на 15 км, мужчины:

1. Сергей Ардашев — 34.11,0.

2. Денис Спицов — отставание 0,14.

3. Алексей Червоткин +0,22.

4. Иван Якимушкин +0,23.

5. Илья Семиков +0,29.

6. Сергей Волков +0,46

Летний чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 20 по 24 сентября в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области.