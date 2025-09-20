Скидки
Спицов рассказал, что Большунов сломал ему палку за 1 км до финиша на ЧР по лыжероллерам

Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете лыжник Денис Спицов рассказал, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сломал ему палку в концовке гонки на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам — 2025 в Малиновке. Спицов занял итоговое второе место, победу одержал Сергей Ардашев.

«За километр до финиша мы схлестнулись на транзите, где пересекаются первый подъём и последний, с Александром Большуновым. И Саня мне случайно, надеюсь, щёлкнул по палке. В итоге я последний километр до финиша бежал с одной палкой.

Но я думаю, что, не случись этого, Сергей всё равно бы выиграл, он показал класс. Поздравляю его. Мне, конечно, очень хотелось примерить золотую майку, но не судьба. В любом случае это мой лучший результат на лыжероллерах. Надеюсь, что дальше будет только лучше. Скажу так, что на лыжах будет всё более объективно. Там кто сможет – тот сможет, а не так, что решает пелотон», — сказал Спицов в эфире после гонки.

