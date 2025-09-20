«Попался отличный попутчик». Ардашев прокомментировал победу на ЧР-2025 по лыжероллерам

Сергей Ардашев, ставший победителем чемпионата России по лыжероллерам — 2025 в гонке на 15 км, прокомментировал свой результат.

«Сегодня старался бежать с запасом, поскольку обычно я пробегаю 12 км, а потом меня накрывает. Но сегодня ещё и попутчик мне отличный попался. Часть подъёма я отрабатывал, часть – Илья Семиков. Здесь очень крутые подъёмы, по ногам очень сильно даёт, после них очень сложно работать на максимум. Очень соскучились по соревнованиям, ведь последний раз бегали на финале Кубка России в Кировске», — сказал Ардашев в интервью после забега.

Ардашев выиграл чемпионат России по лыжероллерам в гонке на 15 км с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 34 минуты и 11 секунд.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит с 20 по 24 сентября в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области.