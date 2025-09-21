Скидки
Лыжи Новости

Анастасия Фалеева выиграла спринт на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам

Анастасия Фалеева выиграла спринт на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам
Комментарии

Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем в рамках чемпионата России — 2025 по лыжероллерам в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 5.12,16.

Второе место заняла Елизавета Пантрина, отставшая от победительницы на 1,48 секунды. Тройку призёров замкнула Дарья Непряева (отставание 1,59 секунды).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Спринт классикой, женщины:

  1. Анастасия Фалеева — 5.12,16.
  2. Елизавета Пантрина — отставание 1,48.
  3. Дарья Непряева +1,59.
  4. Руслана Дьякова +2,60.
  5. Виктория Лукашова +4,93.
  6. Милена Габушева +5,07.

Во вторник, 23 сентября, в рамках чемпионата России пройдут женский и мужской масс-старты на 30 км классическим стилем.

