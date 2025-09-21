Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России по лыжероллерам.

Терентьев завершил дистанцию с результатом 4.20,86 минуты. Серебро завоевал Владислав Осипов, уступивший победителю 0,67 минуты (4.21,55), замкнул тройку призёров Сергей Ардашев с результатом 4.22,46.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Спринт классикой, мужчины:

1. Александр Терентьев – 4.20,86.

2. Владислав Осипов – отставание 0,67.

3. Сергей Ардашев +1,60.

4. Константин Тиунов +2,77.

5. Иван Горбунов +3,82.

6. Сергей Волков +38,40.