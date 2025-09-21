Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России по лыжероллерам.
Терентьев завершил дистанцию с результатом 4.20,86 минуты. Серебро завоевал Владислав Осипов, уступивший победителю 0,67 минуты (4.21,55), замкнул тройку призёров Сергей Ардашев с результатом 4.22,46.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Спринт классикой, мужчины:
1. Александр Терентьев – 4.20,86.
2. Владислав Осипов – отставание 0,67.
3. Сергей Ардашев +1,60.
4. Константин Тиунов +2,77.
5. Иван Горбунов +3,82.
6. Сергей Волков +38,40.