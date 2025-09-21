Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам

Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте на чемпионате России по лыжероллерам.

Терентьев завершил дистанцию с результатом 4.20,86 минуты. Серебро завоевал Владислав Осипов, уступивший победителю 0,67 минуты (4.21,55), замкнул тройку призёров Сергей Ардашев с результатом 4.22,46.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Спринт классикой, мужчины:

1. Александр Терентьев – 4.20,86.
2. Владислав Осипов – отставание 0,67.
3. Сергей Ардашев +1,60.
4. Константин Тиунов +2,77.
5. Иван Горбунов +3,82.
6. Сергей Волков +38,40.

Материалы по теме
Большунов в первой гонке сезона не попал в топ-15. За золото зарубились Ардашев и Спицов
Большунов в первой гонке сезона не попал в топ-15. За золото зарубились Ардашев и Спицов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android