FIS рассмотрит возможность допуска российских лыжников до Олимпиады 24 сентября

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до Олимпиады в Италии в среду, 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба FIS.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что МОК не планирует менять критерии допуска россиян до соревнований. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей допустил, что у российских спортсменов ещё есть шанс отобраться на Олимпийские игры в Италии, если решение FIS будет положительным.

«Совет FIS соберётся позже на этой неделе — в среду днём — и продолжит обсуждение этого вопроса. К тому времени FIS выступит с заявлением по этому вопросу», — приводит слова пресс-службы FIS «Матч ТВ».

Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. До летней Олимпиады в Париже (2024) некоторые российские атлеты были допущены в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.