Лыжи

Норвежский эксперт: ни один из российских лыжников не должен претендовать на участие в ОИ

Норвежский эксперт: ни один из российских лыжников не должен претендовать на участие в ОИ
Норвежский ТВ-эксперт Петтер Скинстад рассказал, как относится к идее допустить российских лыжников на Олимпийские игры – 2026 в нейтральном статусе.

«Позиция норвежского спорта относительно участия России и Беларуси в международных спортивных состязаниях хорошо известна и остаётся твёрдой с тех пор, как начались события на Украине. Поскольку сборные России финансируются государством и тесно связаны с российским режимом, я считаю, что ни один из сегодняшних национальных лыжников не должен претендовать на участие в Олимпиаде, независимо от того, причастны они к армии или нет», — приводит слова Скинстада TV2.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до ОИ-2026 в среду, 24 сентября.

