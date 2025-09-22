Салтведт: Большунова и Терентьеву всё равно не допустят, слишком тесно связаны с Кремлём

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт считает, что шансы российских звёзд лыжных гонок на допуск на Олимпиаду-2026 крайне малы.

– Как вы думаете, FIS ещё может допустить россиян к участию в олимпийском турнире? Или шансов на это больше нет?

– Сигнал от МОК в адрес FIS очевиден: у вас всё ещё есть выбор. Совет FIS соберётся в ближайшее время и решит, хотят ли они изменить свою довольно жёсткую позицию с начала марта 2022 года. Они всё ещё могут допустить некоторых российских лыжников к участию в Олимпийских играх, но я буду очень удивлён, если они это сделают.

Все крупнейшие российские звезды – Большунов, Степанова, Терентьева и так далее – слишком тесно связаны с Кремлём и, скорее всего, всё равно не будут допущены. Однако у некоторых российских новичков лыжных гонок всё ещё может быть такая возможность. Тем не менее IBU уже отказал российским биатлонистам в участии в Олимпийских играх, и это, вероятно, стало бы примером для FIS.

К сожалению для российских лыжников, именно они пострадают в своих надеждах на участие в Олимпийских играх. МОК подал сигнал, но на самом деле это был всего лишь символический сигнал, — приводит слова Салтведта «ВсёПроСпорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до ОИ-2026 в среду, 24 сентября.