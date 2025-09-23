Скидки
Лыжи

Легков считает, что не более трёх российских лыжников могут быть допущены к Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что в случае допуска российских лыжников до Олимпиады в Италии участие в соревнованиях примут не более двух или трёх спортсменов.

«[Спортивный комментатор Дмитрий] Губерниев вам всем сказал, что маленький шанс остаётся только у лыжников. Давайте дождёмся, что они решат. По факту всё остается в том же формате, который был. Если кто и поедет на Олимпиаду, то два‑три человека в нейтральном статусе. Командной гонки все равно не будет. Предварительно такие ожидания, но, может, у них всё поменяется в последний момент. Говорить об этом смысла нет. Надо тренироваться и готовиться здесь, внутри страны, а дальше будет то, что будет. Наши спортсмены на печи не сидели и тренировались», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов до Олимпийских игр в Милане в среду, 24 сентября.

Российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. До летней Олимпиады в Париже (2024) некоторые российские атлеты были допущены в нейтральном статусе.

